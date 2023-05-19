“Gençler Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileridir”

Başkan Vekili Pehlivan; "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 104 yıl önce Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşi, bugün milyonlarca gencimizin yolunu aydınlatan bir ışık olmuştur. Gençlerimizin korudukları Cumhuriyet meşalesini, milli mücadelemizin kahramanları gibi bırakmayacağına güvenim tamdır. Onlar, Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileridir" dedi.

"BAĞIMSIZLIĞIMIZIN İLANI"

Türk Milletinin yeniden doğuş destanını yazdığı tarihin başlangıcı olduğunu belirten Pehlivan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşi, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun ilk adımı olmuştur. İşte bu ateş kısa sürede Anadolu'nun dört bir tarafını sarmıştır* ifadelerini kullandı.

"GENÇLERE BÜYÜK GÖREV"

İzmirimiz de bu bağımsızlık mücadelesinde ilk günden itibaren Ata'sının yanında yer aldığını ifade eden Pehlivan, *O gün yakılan özgürlük ateşi bugün milyonlarca gencin ellerinde meşale olarak geleceğimize ışık tutmaktadır. Ecdadımızla ne kadar gurur duysak azdır. Vatanını canından üstün tutan ecdadımızın verdiği zorlu mücadeleler ile Kurtuluş Savaşı'nı kazanan aziz milletimiz, bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir" dedi.

Mesajında gençlere seslenen Pehlivan, "Sevgili gençler, bundan tam 104 yıl önce Ulu Önder Atatürk'ün yaktığı meşale, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefinde yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Bu hedefte siz gençlerimize büyük görevler düşmektedir. Şehitlerimizin kanlarıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği sizlere emanet edildi. Millî ve manevi değerlerine bağlı, çalışkan, dürüst ve yeniliklere açık bir niteliğe sahip olmanız devlet ve millet olarak en önemli amacımızdır. Bu vatan nasıl ki atalarımız tarafından bizlere emanet edildi, siz de yarınlara bu toprakları sapasağlam bırakacaksınız. Bundan hiç kuşkumuz yok. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Millî Mücadelemizde yer alan tüm kahramanlarımızı, vatan uğuruna kanını ve canını veren tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, geleceğimizin temsilcileri siz değerli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" dedi.