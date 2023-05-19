Tarihi Kemeraltı Çarşısı göle döndü

Dün öğle saatlerinde İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki handa iş yerlerini su bastı.



HANLARI SU BASTI

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'de sağanak etkili oldu. Öğleden sonra aniden bastıran kuvvetli yağmur, kentin bazı noktalarında su birikintilerine neden oldu. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan İş Hanı'nı da su bastı. Handa iş yeri olan esnaf, biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.



DOLU DA ETKİLİ OLDU

Hayatı olumsuz etkileyen yağışta, vatandaşların aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalanmasının yanında sürücülerin de yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç kullanırken zorluk yaşadığı görüldü. Öte yandan kentte kısa aralıklarla dolu yağışı da etkili oldu.

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