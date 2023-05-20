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İzmir'de vahşet! Eşini vurduğu tüfekle intihar etti

İzmir'in Bergama ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini tüfekle yaralayan Nedim Y. ardından başına ateş ederek intihar etti. Nedim Y.'nin bir süredir işsiz olduğu, eşi B.Y.'nin de 2 çocuğuyla babasının evinde kaldığı öğrenildi.

İHA

20.05.2023, 10:49

İzmir’de vahşet! Eşini vurduğu tüfekle intihar etti

İzmir'in Bergama ilçesinde meydana gelen olayda Nedim Y,. boşanma aşamasında olduğu eşi B.Y. (29) ile Gaziosmanpaşa Mahallesinde tartıştı. Yanındaki tüfekle eşini yaralayan Nedim Y., daha sonra bir aracın içerisinde başına ateş ederek intihar etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Nedim Y.'nin öldüğünü belirlerken, bacağından yaralanan B.Y.'yi de Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırdı. B.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan, Nedim Y.'nin bir süredir işsiz olduğu, eşi B.Y.'nin de 2 çocuğuyla babasının evinde kaldığı ifade edildi.

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