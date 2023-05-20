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Haberler İzmir İzmirli ünlü aileden üst üste üç fabrika

İzmirli ünlü aileden üst üste üç fabrika

20.5.2023

Gazete

İzmirli ünlü aileden üst üste üç fabrika
İzmir iş dünyasının önde gelen ailelerinden Ünlütürkler, sahibi oldukları Sun Tekstil ve Ekoten şirketleriyle İzmir Torbalı'ya 320 milyon liraya iki fabrika kurmak için harekete geçerken Afyonkarahisar'da da atağa kalktı. Sun Tekstil'in bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil, Afyonkarahisar'da yeni fabrika yatırımı için 100 bin metrekarelik arsa alımı yapıyor. Yeni kurulmaktan olan Afyonkarahisar Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arsa üzerinde sanayi tesisi kurmak amacıyla toplam yaklaşık tahsis bedeli 40 milyon lira tutarındaki arazi için ön tahsis sözleşmesi imzalandı. Sun Tekstil'den yapılan açıklamada arsa alımının Ekoten'in kapasite artışına yönelik hedeflerini gerçekleştirebilmek, özellikle yurt dışı müşterilerin teknik tekstil ürünlerinde artan taleplerini karşılayabilmek ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla, orta ve uzun vadeli stratejik yatırım planları doğrultusunda yapıldığı kaydedildi.

ERHAN GÜLENÇ/ ÖZEL HABER
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