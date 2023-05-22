‘298 gündür kızımın katili yakalanmadı’

İzmir Konak'ta eşi Ezgi Özarslan'ı (31) öldürüp kaçan Deniz Özarslan (36), 298 gündür yakalanamadı. Olay, geçen yıl 28 Temmuz'da Mersinli Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki muhasebeci eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine gitti. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabanca ile eşinin başına ateş edip, kaçtı. Hastaneye kaldırılan kadın, geçen yıl 11 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Cinayetten sonra kaçan Deniz Özarslan, aradan geçen 298 güne rağmen halen yakalanamadı. Bu süreçte acılı aile ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri üyeleri, birçok şehre 'Ezgi Zerkin'in katili Deniz Özarslan aranıyor' yazılı afişler asmasına rağmen sonuç alınamadı. Gözü yaşlı anne Ziynet Zerkin, Deniz Özarslan'ın bulunamamasına tepki göstererek, "Çok öfkeliyim, üzgünüm, şaşkınım. 298 gündür bir katil nasıl yakalanamaz. Kızımı koruyamadıkları gibi katilini de yakalayamıyorlar. Vuranın yanına kar kalıyor. Canı yanmıyor, ocağına ateş düşmüyor. Evladımın hayalleri ve gülüşleri yarım bırakıldı" dedi.

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