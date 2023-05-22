İnciraltı mağdurlarından Soyer’e randevu sitemi

İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER) Başkanı Tayfun Karabulut, İnciraltı planlarıyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sitem etti. Planı Büyükşehir ile birlikte yapacaklarını ancak kendisinin randevu vermediğini söyleyen Karabulut, "Tunç Bey'i defalarca İnciraltı'na davet ettik gelmedi. Her şeye rağmen Büyükşehir'in plana itiraz edip dava açacağını düşünmüyorum, çünkü planda Tunç Başkanın istediği çok şey var" dedi.Karabulut, planla ilgili Büyükşehir'in görüşlerinin değerlendirilmediğini öne süren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirerek "En son, 30 Mart 2021'de görüştük. Sonrasında defalarca randevu talebinde bulunduk, randevu alamadık" dedi. İnciraltı planlarının açıklanmış, askıya çıkarılmış olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut, "Duygularımızı özetle, İzmir için düğün günü diye tarif edebiliyoruz. İnciraltı tüm İzmir için kanayan bir yaraydı. Yüzde 99'u şahıs mülkiyeti olan bir yerden söz ediyoruz ve sorunu yaşayan hep biz olduk. Bu süreçte yaptığımız çağrılarda İnciraltı kenarından kemiriliyor demiştik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyu duyması ve sürecin çözülmesi talimatlarıya bu noktaya geldik" dedi.