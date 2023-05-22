İzmir’de ekipler şüphelendiği aracı durdurdu! 2 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.



Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narko Alan ve Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gece saat 02.00 sıralarında Çevik Bir Meydanı'nda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada bir miktar metamfetamin maddesi ile hassas terazi, uyuşturucu satışında paketlemeye yarayan alüminyum folyo ve uyuşturucu satışından elde edilen 2 bin 880 lira ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.T. ve F.T. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Narkotik Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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