Belediyenin ihmali Hülya’yı canından etmişti! Sürücünün aldığı ceza belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ şirketinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Hülya Onaylı'ya, geçen yıl 20 Eylül saat 21.30 sıralarında, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki Köprü tramvay durağından, tuvalet ihtiyacını karşılamak için yolun karşısına geçmek isterken Bahadır Sıgalı yönetimindeki 35 AOA 048 plakalı otomobil çarptı. Tramvay istasyonu güvenlik görevlisi, evli ve 2 çocuk annesi Hülya Onaylı, ihbarla gelen sağlık ekibince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Onaylı, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Onaylı'nın cenazesi, Yağhaneler Çinili Camisi'nde kılınan namaz sonrası Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Onaylı'nın ağabeyi Özer Tunaoğlu (48) da 9 gün sonra beyin kanamasından yaşamını yitirdi.





TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA SUÇUNDA DAVA AÇILDI

Kazadan sonra gözaltına alınan otomobilin sürücüsü Bahadır Sıgalı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Onaylı'nın, görevli olduğu Köprü tramvay durağının yakınındaki yaya geçidine gelip, kırmızı ışık ihlali yaparak yolun karşısına doğru koştuğu belirtildi. Bu sırada gelen Bahadır Sıgalı'nın da otomobille çarpması sonucu Onaylı'nın havalanarak 40 metre mesafedeki diğer şeridin orta kısmına düştüğü ve yolun bitimindeki şeride savrulduğu, iddianamede yer aldı. Kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporuna göre Bahadır Sıgalı'nın kazada yüksek hızla ve tedbirsiz olarak yaya geçidine yaklaştığının tespit edildiği de iddianamede belirtildi. Sıgalı'nın trafik ihlali, Hülya Onaylı da kırmızı ışık ihlali yaptığı için kazanın oluşumunda etken olduklarına vurgu yapıldı. Kazayla ilgili kurum, kuruluş ve 3'üncü kişilerin hata ve ihmallerinin görülmediği de kaydedildi. İddianamede, alınan beyanlar ve toplanan deliller ışığında Bahadır Sıgalı'nın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Ara duruşmada tahliye edilen sanığa ev hapsi verildi.





KARAR ÇIKTI

Tutuksuz Bahadır Sıgalı'nın yargılanmasına bugün 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Bahadır Sıgalı, taraf avukatları ile Hülya Onaylı'nın yakınları katıldı. Hakim, olayla ilgili olarak mahkemeye sunulan yeni bilirkişi raporunda sürücü Bahadır Sıgalı'nın tali kusurlu, Onaylı'nın ise asli kusurlu olduğunu söyledi. Esas hakkında mütalaasının hazır olduğunu belirten iddia makamı, sanık için taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. Son sözleri sorulan Bahadır Sıgalı, "Hızlı olduğumu düşünmüyorum. Hızımı net bilmiyorum ama tahminen 60 veya 70-80 ile gidiyordum. Olaydan dolayı üzgünüm. Kesinlikle böyle olsun istemezdim. Bilerek yapmadım. Bilinçsiz bir şey ve ben de mağdurum" dedi.





Sanığın son sözlerinin ardından karar açıklandı. Hakim, sanığı 'taksirle ölümüne neden olma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırırken, iyi hali göz önüne alınarak ceza 3 yıl 4 ay hapse çevrildi. Öte yandan sanığın ehliyetine 1 yıl 4 ay süreyle el konuldu ve adli kontrol tedbirleri de kaldırıldı.