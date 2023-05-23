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Haberler İzmir Bisikletle gezmeye çıkıp kaybolan tur teknesi sahibini arama çalışmalarında 10'uncu gün

Bisikletle gezmeye çıkıp kaybolan tur teknesi sahibini arama çalışmalarında 10'uncu gün

İzmir'in Urla ilçesinde, bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kaybolan tur teknesi sahibi Ali Günaltın'ı arama çalışmaları 10'uncu günde sürüyor.

DHA

23.05.2023, 18:07

Bisikletle gezmeye çıkıp kaybolan tur teknesi sahibini arama çalışmalarında 10’uncu gün

Urla ilçesi Özbek Mahallesi'nde tekneyle balık turu düzenleyen 51 yaşındaki Ali Günaltın, 13 Mayıs'ta bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kayboldu. Yakınları, akşam eve dönmeyen Günaltın'a ulaşamayınca, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma, Ali Günaltın'ın bulunması için çalışma başlattı. AFAD ve jandarma ekipleriyle mahallelinin katıldığı arama çalışmalarında iz sürme köpekleri de kullanıldı. Ancak arama faaliyetlerinden sonuç alınamadı.

10'uncu günde arama kurtarma çalışmaları, Urla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler ve Günaltın'ın yakınlarının katılımıyla geniş bir alanda sürüyor.

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