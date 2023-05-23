Kasapoğlu’na spora destek teşekkürü

AK Parti İzmir'den milletvekili seçilen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bergama'da gençlerle buluştu. Kasapoğlu'nun Bergama'da spor ve tesisleşme anlamında yapılan tüm çalışmalara büyük destek verdiğini ifade eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Sayın Bakanımız gerek Millet Bahçesi'ni yapacağımız 14 Eylül Stadyumu'nun belediyemize devri noktasında, gerekse gençlik merkezimizin yapımına ve halı sahalarımızın yapımına kadar tüm spor ve tesisleşme çalışmalarımızda bizlere büyük destekler vermiş, vermeye devam etmektedir. Sayın Bakanımıza bu destekleri için çok teşekkür ederim" dedi.

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