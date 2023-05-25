"İnsanın duruşu oydan çok daha önemlidir"

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destekleyeceğini açıklaması ile ilgili değerlendirmede bulundu.

KOLTUK PAZARLIĞI DEMEK

Bursalı, Özdağ'ın kararı ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Özdağ'a 14 Mayıs sürecinde Kılıçdaroğlu kazanırsa ne olur diye soruyorlar. Özdağ, şunları söylüyor: 'Kılıçdaroğlu alırsa HDP desteği ile kazanır. 2024'te yerel seçimler olacak ve kayyumlar kalkacak, belediyelerin önemli bölümünü alacaklar. PKK-HDP etkileşimi artacak ve HDP desteğinden ötürü Kılıçdaroğlu sessiz kalacak ve iç savaş çıkacak' diyor. Kılıçdaroğlu'nu destekliyorsan Türkiye'nin bir iç savaşa gitmesini istiyorsun diyor. Milliyetçiyim diyen birisi 30 gün önce bunu derken şimdi destekliyorum diyorsa Türkiye'nin iç savaşa gitmesi yolunda koltuk pazarlığı yapmış demektir. Kazanırsın, kaybedersin. Oydan çok daha önemli şeyler var. Bu duruşu milletimizin takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

'GÖNÜLLÜ DÖNMELİLER'

AK Parti'nin mülteci politikasını savunan Bursalı, mültecilerin güvenli ve gönüllü dönüşünün önemine dikkat çekti. Bursalı yaptığı açıklamada "Vatansız kalmışlar, evlerini yurtlarını kaybetmişler. Suriyelileri bırakalım, Balkanlar işte... Osmanlı'dan beri görevimiz bu. Dünyanın neresinde bir milletin ihtiyacı varsa oradayız, yanlarındayız ve büyük devlet olmak bunu gerektirir. Neticede biz mülteci kardeşlerimize misafir gözüyle bakıyoruz ve dönmelerini istiyoruz. Ama zorla olmaz. Güvenli ve gönüllü biçimde dönmeliler" dedi.