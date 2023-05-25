İYİ Parti havlu attı!

TÜRKİYE, 28 Mayıs'ta ikinci turu yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanırken 7'li koalisyon erken havlu attı. İYİ Parti, daha seçimin bitmesine günler varken İzmir'deki seçim bürolarını kapatmaya başladı. Şok etkisi yaratan bu durum, özellikle genel başkanları Cumhurbaşkanı adayı yapılan CHP'lilerin tepkisine neden oldu.

İZMİR'İN işlek bölgelerinden Alsancak Mimar Sinan Mahallesi'nde seçim koordinasyon ofisinin kapısına dün sabah kilit vuruldu. Akşener afişleriyle donatılan ofis camına da kiralık ilanı asıldı. Partinin Bayraklı'daki bürosunun da kapatıldığı bildirilirken, henüz boşaltılıp kiralık yazısı asılmayan ofislerin de çalışmadığı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'seçilecek aday' vurgusu yaparak itiraz eden İYİ Parti lideri Meral Akşener, 6'lı masadan kalkmış, gelen tepkiler üzerine geri adım atıp CHP liderinin adaylığını kabul etmek zorunda kalmıştı.

Kentin en yoğun bölgelerinden Alsancak ve Bayraklı'daki ofisler boşaltılırken, camlara da "kiralık" ilanı asılması dikkat çekti.

İYİ Parti İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, kapatılan ofislerin genel seçime yönelik yerler olduğunu ve misyonlarının sona erdiğini belirterek skandalın üzerini örtmeye çalışsa da, ofislerin sadece 2 hafta daha neden çalıştırılmadığına açıklık getiremedi.

CHP'Lİ BAŞKANDAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

BAYRAKLI Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Serdar Sandal'dan İYİ Parti ile ilgili itiraf gibi bir açıklama geldi. Sandal, İzmir'de bazı İYİ Parti üyelerinin Kılıçdaroğlu'na değil Başkan Erdoğan'a oy verdiklerini söyledi. Elinde bu iddiasını ispatlayacak belge de olduğunu kaydeden Sandal, Akşener'in konu ile ilgili doğru bilgilendirilmediğini öne sürdü.