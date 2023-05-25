Kral dairesinde ‘soğan’ edebiyatı

Yeni Asır, her gün sunduğu haber programında hükümetin getirdiği imar barışını karalarken kendisinin Seferihisar'daki çiftliğinde bulunan kaçak yapılar için imar barışından yararlandığını ortaya çıkardığı Fatih Portakal'ı yine fena yakaladı.

Yeni kanalında da seçim öncesi mevsimsel etki ile bir ara yükselen soğan fiyatları üzerinden seçmenleri etkilemeye çalışan Portakal'ın, Fenerbahçe Kalamış Marina'daki 39 Kalamış Oteli'nde kaldığı ortaya çıktı. Üstelik Portakal'ın otelin kral dairesinde kaldığı ifade edildi.

Kalamış Marinası manzaralı otelin kral dairesinin gecelik 550 euro, daha geniş ve lüks olan kraliçe dairesinin ise 750 euro olduğu belirtildi. Günlüğü 13-15 bin lira olduğu belirtilen odasından her gün sosyal medyada canlı yayın da yapan Portakal'ın bir yandan soğan fiyatları üzerinden duygu sömürüsü yaparken diğer yandan lüks otellerde geceliği 15 bin lirayı bulan odada keyif çatması "İkiyüzlülüğün böylesi" dedirtti.

"Anchorman" isimli teknesi de olan Portakal'ın daha önce Kalamış'taki söz konusu marinada tekne ve deniz tutkusuyla ilgili röportaj verdiği de ortaya çıktı.

SEFERİHİSAR'DA 8.3 DÖNÜMLÜK ÇİFTLİK

LÜKS odada kalan Portakal'ın diğer yandan Seferihisar'da çiftliği de bulunuyor. Yeni Asır, zeytin ağaçlarının bulunduğu çiftlikte kaçak yapıları için karaladığı imar barışından yararlandığını ortaya çıkarmıştı. Yeni Asır'ın, Portakal'ın karşı çıktığı imar barışından yararlandığını ortaya koyduğu 15 Mayıs 2020'deki manşeti Türkiye genelinde büyük yankı uyandırmıştı. Seferihisar'daki 8.3 dönümlük çiftliğine, yasalara aykırı şekilde 3 kaçak yapı diken Portakal, bunları imar barışından yararlanarak yasal hale getirmeye çalışmıştı.

ŞENOL KANTÜRK