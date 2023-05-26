AK Parti İzmir’de mazbata günü: "İzmir için hayırlı uğurlu olsun"

Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekilleri Genel Seçimleri'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni üyesi olarak belirlenen, AK Parti İzmir milletvekilleri mazbatalarını aldı.

Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekilleri Genel Seçimleri'nde İzmir 1'inci bölgeden 4, 2'nci bölgeden 4 AK Partili milletvekili seçildi. Seçilen milletvekillerinden AK Parti İzmir 1'inci bölge 2'nci sıradan Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir 1'inci bölge 3'üncü sıradan Şebnem Bursalı, AK Parti İzmir 1'inci bölge 4'üncü sıradan Mehmet Ali Çelebi, AK Parti İzmir 2'nci bölge ilk sıradan Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir 2'nci bölge 2'nci sıradan Fehmi Alpay Özalan, AK Parti İzmir 2'nci bölge 3'üncü sıradan Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir 2'nci bölge 4'üncü sıradan Yaşar Kırkpınar bugün İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatalarını aldı.





Mazbata sonrası kordonda basın mensuplarını açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "İzmir için çalışmaya hazır mücadele için de hiç durmayan bu güzel insanlarla bugün mazbatalarımızı aldık. İzmir'imiz için hayırlı uğurlu olsun. Bugünün benim için özel bir önemi de var bugün benim doğum günüm. Doğum günümde de bu güzel dostlarımın mazbatalarını almasını görmek benim için ayrı bir onur ve gururdur. Nasip olursa yarın da 27 Mayıs. Biliyorsunuz 27 Mayıs ülkemizin bu vesaitten çıkması konusunda çıkması için mücadele den Adnan Menderes ve kıymetli dava arkadaşlarının ihtilalle indirildiği akabinde idam edildiği, bizim demokrasi tarihimizdeki çok kara bir lekedir.

Allah nasip ederse biz 28 Mayıs'ta, 27 Mayıs'ta yapılan zulümleri karşısında bir demokrasi şöleni şekilde inşallah karşılığını en güzel şekilde vereceğiz. Bunun dışında 29 Mayıs'ta nasip olursa, İstanbul'un fetih yani biz birçok güzelliği birlikte aşacağız kıymetli İzmirli kardeşlerimiz de de bunları yaşayacaklar. Ben buradaki milletvekili dostlarım için şunu söylüyorum. Her biri dürüst, bu şehir için bir şey yapmaya çalışan, her bir vatandaşımız için koşturan, gece gündüz durmayan günde 2 saat uykuyla çalışan buradaki kıymetli kardeşlerim vekillerimle beraber Allah hepsinin yolunu açık eylesin, İzmirliler için hayırlı uğurlu olsun" dedi.