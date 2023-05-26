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Haberler İzmir AK Partili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan İzmir'deki su zamlarına tepki: İzmirliler bu zamlı faturayı CHP yönetimine kesmeli

AK Partili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan İzmir'deki su zamlarına tepki: İzmirliler bu zamlı faturayı CHP yönetimine kesmeli

Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan İzmir'de fiyatlara yapılan zamlar tepki çekmeye devam ediyor. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı "İzmir su fiyatıyla resmen zirvede. Vatandaş artık faturayı CHP yönetimine kesmeli. Soyer de üzerine bir bardak su içmeli." dedi.

İHA

26.05.2023, 13:42

AK Partili Ceyda Bölünmez Çankırı’dan İzmir’deki su zamlarına tepki: İzmirliler bu zamlı faturayı CHP yönetimine kesmeli

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur mesaisinde saha temaslarını Menderes ve Selçuk'ta sürdürdü. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) 2022 yılında zam oranlarını Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre belirleme kararını sistematik olarak zam kararı olarak nitelendiren Çankırı, Türkiye'nin en pahalı içme suyu kullanma rekoruna yine İzmirlilerin sahip olduğunu aktararak, yapılan son üç katlık zam oranını eleştirdi.

Çankırı, şunları söyledi:
"İzmir'de 2021 aralık ayında 6.41 TL olan suyun metreküp fiyatına mayıs ayı itibarıyla yüzde 0.44 oranında zam yapıldı. Yüzde 0.44'lük artışla İzmir'de içme suyunun ilk kademe metreküp fiyatı, 19.79 TL olarak 2022'den beri üç katından fazla artmış oldu. Aynı tarife İstanbul'da 14.61 TL olarak uygulanırken, Ankara'da ise 15.75 TL olarak faturalandırılıyor. İzmir ise 19.79 TL'lik içme suyu fiyatıyla Türkiye'de resmen zirvede. Vatandaş artık faturayı CHP yönetimine kesmeli. Soyer de üzerine bir bardak su içmeli. Ölçütümüz gücümüzle neler yaptığımızdır. Ülkenin her karışında AK Parti'nin hizmet mührü vardır. Ancak İzmirliler 'Bay Bay Kemal' ve yönetiminin bu hizmetsizliğini hakketmemektedir."

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