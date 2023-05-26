AK Partili Dağ’dan Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği mesaja manidar uyarı: Sizi dolandırmaya çalışan şahıslara inanmayın

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir süre kaldı. 14 Mayıs seçimlerinde hezimet yaşayan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu tepki çeken bir harekette bulundu. Dün ülke çapında birçok vatandaşın cep telefonuna Kılıçdaroğlu tarafından gönderildiği öne sürülen SMS yankı uyandırdı.

Kılıçdaroğlu, vatandaşlara "Kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi bankalardan devralacak" yazılı vaadiyle hukuksuz yollarla bir SMS gönderdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, gönderilen mesaj üzerinden Kılıçdaroğlu'na 'dolandırıcılık' göndermesinde bulundu.





Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği kısa mesajda şu ifadeler yer aldı;

"Sevgili vatandaşım, borç harç evini güçlendirmeye çalıştığını biliyorum. İktidara gelir gelmez, bireysel kredi kartı borçlarınız için kesin çözüm üreteceğim. Erdoğan'ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak. Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek ve anapara 36 ay taksitlendirilecek. Böylece yüz binlerce vatandaşımız, bu yükün altında ezilmekten kurtulacak, rahat bir nefes alacak, borç batağı yüzünden yuvalar yıkılmayacak. Unutmayın, 28 Mayıs seçimi, bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkede borç batağına saplanma referandumudur! Vatanını seven sandığa gelsin"

HAMZA DAĞ'DAN MANİDAR DOLANDIRICILIK UYARISI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara gönderdiği SMS'e göndermede bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendini siyasetçi olarak tanıtıp çeşitli vaatler karşılığında dolandırmaya çalışan şahıslara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.





AK Partili Dağ, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı; "UYARI! Sizleri telefonla arayarak veya SMS atarak kendilerini cumhurbaşkanı adayı, siyasetçi, parti genel başkanı olarak tanıtıp, hesabınıza karşılıksız para yatıracağını, kredi kartı borçlarınızı sileceğini söyleyerek sizi dolandırmaya çalışan şahıslara inanmayınız."



KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ HİÇE SAYILDI

Kılıçdaroğlu'nun vatandaşların kişisel verilerinin korunmasını hiçe sayarak, almış olduğu numaralarla gönderilen SMS sosyal medyada tepki çekti. Kılıçdaroğlu, TCK'nın 136. maddesinde bulunan "Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme" suçunu aleni bir şekilde hiçe saydı.