İzmir Büyük Aile Platformu’ndan Başkan Erdoğan’a destek çağrısı

Yapılan yazı açıklamada, İzmir Büyük Aile Platformu'nun kuruluş amacının temelde aileyi korumak ve aileye zarar verecek her türlü saldırıyla mücadele etmek olduğu belirtildi.

Platformun temel hareket noktasının ailenin korunması, LGBT dayatmasına karşı mücadele ve kadın erkek eşitliğinin sağlanması olduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İzmir Büyük Aile Platformu olarak ilan ediyoruz, LGBT dayatmasını bayrak edinenlere, aileyi hiçe sayan ve bunu özgürlük olarak pazarlayanlara, Batı denetimli, doğal olmayan cinsiyetleri dayatan İstanbul Sözleşmesini geri getirmek isteyenlere, LGBT aktivistlerini Meclis'e sokanlara oy vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Sözleşmesine yeniden girmeyi, LGBT propagandasına ve örgütlenmesine özgürlüğü vaat ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'LGBT, aile yapısını bozmaz' şeklinde açık beyanı vardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ise İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına karar vermiş, Türk aile yapısına önem verdiğini defalarca dile getirmiştir. LGBT dayatmasının propaganda ve örgütlenmesinde önümüzdeki süreçte daha belirleyici adımlar atılması beklentisiyle, milletimizi, annelerimizi, babalarımızı, çocuklarının geleceği için, ailemiz için, kadın erkek eşitliği için Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırıyoruz."