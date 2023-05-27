Rıza Bey Apartmanı sanığı: Binayı delik deşik etmişler

İzmir depreminde 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı davasında tutuklu sanıklar mimar A.S.B. ve yapı müteahhidi H.H.Ö., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. A.S.B, "Bina delik deşik edilmiş. Yıkılması veya güçlendirilmesi tavsiye edilmiş. Ev sahiplerinin çoğu binanın farkındaymış ve binayı terk etmiş" dedi. H.H.Ö. ise, "Binada dokunulmadık yeri kalmamış" sözleriyle suçsuz olduğunu dile getirdi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi.

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