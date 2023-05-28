İzmir seçim sonuçları 28 Mayıs | 2023 İzmir cumhurbaşkanlığı canlı ve anlık seçim sonuçları ve oy oranları...

İzmir'de seçmenler 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Yeni Asır seçim sayfası üzerinden illerin seçim sonuçlarına canlı ve anlık olarak ulaşabilirsiniz. Peki İzmir'de 2023 seçim sonuçları belli oldu mu? İzmir'de oy oranları açıklandı mı? İşte 2023 İzmir canlı ve anlık seçim sonuçları...

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 2023 İZMİR SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

İzmir'de seçim sonuçları ve oy oranları seçmenler tarafından merak ediliyor. Yeni Asır seçim sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SEÇİMLERE İLİŞKİN BİLGİLERE NEREDEN ULAŞABİLİRİM?

Cumhurbaşkanı Seçimi, Milletvekili Genel Seçimi, Mahalli İdareler Genel Seçimi ve Anayasa Değişikliklerinin Halkoylamasına sunulması hakkındaki bilgilere "www.ysk.gov.tr" internet sayfamızın "Kurumumuz/Seçim Mevzuatı ve İlgili Diğer Mevzuat"" bölümünden ulaşabilirsiniz.

SEÇİM SONUÇLARIYLA İLE İLGİLİ BİLGİYİ NEREDEN ALABİLİRİM?

www.ysk.gov.tr internet sitemizin "Sandık Sonuçları ve Tutanakları" bölümünde 2009 yılından bugüne kadar yapılan seçimlerin sonuçları sandık-muhtarlık-ilçe-il bazında yayımlanmaktadır.

Ayrıca Seçim Arşivi sayfamızdan seçimlere ait ilçe seçim kurulları tarafından oluşturulan birleştirme tutanaklarına ulaşabilirsiniz.

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.