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İzmir'de hareketli anlar! Bayraklı Tüneli'nde TIR'dan alevler yükseldi

İzmir'de bulunan Bayraklı Tüneli'nde hareketli anlar yaşandı. Bir TIR'ın tünelden geçiş yaptığı anlarda lastiklerinden alevler çıkmaya başladı, yangın kısa sürede TIR'ın dorsenini sardı.

DHA

29.05.2023, 11:56 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023, 12:03

İzmir’de hareketli anlar! Bayraklı Tüneli’nde TIR’dan alevler yükseldi

İzmir'de Bayraklı Tüneli'nde seyir halindeki TIR'da yangın çıktı.

Söndürme çalışmaları sürerken, tünel çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.



Bornova'dan Karşıyaka yönüne giden TIR'ın saat 11.00 sıralarında, Bayraklı Tüneli'nden geçerken lastikleri yanmaya başladı.

Alevler kısa sürede TIR'ın dorsesini sardı. Tünelin içi dumanla doldu. Ekipler tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapattı.

Karşıyaka yönünden gelen araçlar, trafik ekipleri tarafından yan yöne yönlendirildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

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