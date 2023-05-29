Komşu kavgasında karı koca tabancayla vuruldu

Olay, Torbalı ilçesi Ertuğrul Mahallesi 3007 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşu oldukları öğrenilen Mehmet Ş., ile U.P., arasından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Olayın kısa sürede kavga dönüşmesi üzerine U.P., yanındaki tabanca ile komşusu Mehmet Ş. ile eşi Melis Ş.'ye ateş etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Mehmet Ş.'nin bacak kısmından Melis Ş.'nin kasık bölgesinden vurulduğu tespit edildi. Yaralılar ambulans ile Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen Melis Ş., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Melis Ş.'nin hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, komşularını vuran U.P. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.