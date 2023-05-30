İzmir’de değişmeyen manzara! Sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

"Yapılan son değerlendirmelere göre: 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü bölgemizde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren İzmir'in; Bayındır, Beydağ, Bornova, Buca, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş, Tire, Torbalı, Menderes, Gaziemir, Karabağlar, Narlıdere, Balçova, Konak, Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli, Menemen, Foça, Aliağa, Bergama, Kınık ve Dikili ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."