  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de değişmeyen manzara! Sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir'de değişmeyen manzara! Sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir'de etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşarken kimi bölgelerde trafik durma noktası geldi.

İHA

30.05.2023, 15:21 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023, 15:23

Meteorolojinin uyarısının ardından, İzmir'in bazı noktalarında sağanak yağış etkili oldu. Kısa sürede etkili olan yağışla beraber, kentte cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

İzmir’de değişmeyen manzara! Sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Yağış, sürücü ve vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Bazı araçlar ve motosiklet sürücüleri, biriken sularda ilerlemekte güçlük çekti. Biriken sular, kimi bölgelerde ise trafiği durma noktasına getirdi, vatandaşlar çaresiz kaldı.

İzmir’de değişmeyen manzara! Sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

İZMİR'E YENİ UYARI
Öte yandan, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için yeni bir yağış uyarısı daha yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İzmir’de değişmeyen manzara! Sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

"Yapılan son değerlendirmelere göre: 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü bölgemizde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren İzmir'in; Bayındır, Beydağ, Bornova, Buca, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş, Tire, Torbalı, Menderes, Gaziemir, Karabağlar, Narlıdere, Balçova, Konak, Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli, Menemen, Foça, Aliağa, Bergama, Kınık ve Dikili ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA