  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Gaziemir’de gündem 50 milyonluk borçlanma

Gaziemir’de gündem 50 milyonluk borçlanma

31.5.2023

Gazete

Gaziemir’de gündem 50 milyonluk borçlanma
Gaziemir Belediyesi Haziran ayı meclis gündemi belli oldu. 1 Haziran'da gerçekleştirilecek oturumda Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda meclis üyelerinden 50 milyon TL'lik borçlanma onayı talep edecek. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın imza yetkisi isteyeceği meclis oturumunda ilgili maddede şu ifadelere yer verildi; "Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi ve zorunlu giderlerimizin zamanında ödenebilmesi için olası nakit ihtiyacının ortaya çıkması halinde kullanılmak amacıyla borçlanma kararı alınmasına ihtiyaç duyulduğundan inceleme sonucunda hesap tablosunda da görüleceği üzere Belediyemiz borçlanma için gerekli şartları taşımakta olup, 50.000.000,00.-TL borçlanabileceği hesaplandığından, kredi kullanılması için Belediye Başkanı Sayın Halil ARDA'nın yetkili kılınması talebi hk."
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA