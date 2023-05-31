Gaziemir’de gündem 50 milyonluk borçlanma

Gaziemir Belediyesi Haziran ayı meclis gündemi belli oldu. 1 Haziran'da gerçekleştirilecek oturumda Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda meclis üyelerinden 50 milyon TL'lik borçlanma onayı talep edecek. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın imza yetkisi isteyeceği meclis oturumunda ilgili maddede şu ifadelere yer verildi; "Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi ve zorunlu giderlerimizin zamanında ödenebilmesi için olası nakit ihtiyacının ortaya çıkması halinde kullanılmak amacıyla borçlanma kararı alınmasına ihtiyaç duyulduğundan inceleme sonucunda hesap tablosunda da görüleceği üzere Belediyemiz borçlanma için gerekli şartları taşımakta olup, 50.000.000,00.-TL borçlanabileceği hesaplandığından, kredi kullanılması için Belediye Başkanı Sayın Halil ARDA'nın yetkili kılınması talebi hk."

DİĞER