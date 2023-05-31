İzmir Körfezi’nde tedirgin eden görüntü! Kırmızı- turuncu renk görenleri korkuttu

İzmir Körfezi'nde müsilaj oluşabileceği iddialarına karşı İZSU Genel Müdürlüğü "İzmir Körfezi'nde müsilaj sorunu yok" açıklamasının üzerine körfezde korkutan bir renk değişimi meydana geldi.
Konuyla ilgili incelemlerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Kurulu Üyesi ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, İzmir Körfezi'nde Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Konak, Narlıdere gibi birçok noktada suyun kırmızı ya da turuncu renklere boyanmasına ilişkin konuştu. Dr. Kesici, son 1 haftada görülen renk değişiminin mikroskobik alg türü (su yosunu) nedeniyle yaşandığını belirtti.