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İzmir’de Galatasaray’ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Spor Toto Süper Lig’in bitimine 2 hafta kala dün akşam oynanan maçta şampiyon olan Galatasaray, tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de coşkuyla kutlandı. Gündoğdu Meydanı’nda kutlama yapan sarı-kırmızılı taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.

İHA

31.05.2023, 09:30

İzmir’de Galatasaray’ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu şampiyonu bitime 2 hafta kala deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray oldu. Şampiyonluğun ilanının ardından Galatasaray taraftarları sokaklara ve meydanlara döküldü. İzmir'de de Galatasaray'a gönül veren taraftarlar, şampiyonluğun ardından kentin en önemli meydanlarından biri olan Gündoğdu Meydanı'na akın etti.

Formalarıyla, bayraklarıyla ve atkılarıyla gelen taraftarlar, meydanı adeta karnaval alanına çevirdi. Tezahürat ve marşlarla gecenin sessizliğini bozan sarı-kırmızılı taraftarlar, yaktıkları meşalelerle de geceyi aydınlattı. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine yüzlerce taraftar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

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