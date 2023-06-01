Başkan Erdoğan için şükür kurbanı kestiler

Vatandaşlar kurban kesimi öncesi bir araya gelerek dualar okudu.

VATANDAŞLARA DAVET

CUMHURBAŞKANLIĞI seçimi 2. turunda Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan 553 oy alırken, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 495 oy aldı.

BAŞKAN Erdoğan'ın mahallelerinde seçimde önde olması ve yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle Cumhur İttifakı'na gönül veren mahalle sakinleri, kendi aralarında para toplayarak 6 adet dana satın aldı. Kurbanlar dualarla kesildi. Cuma günü köy meydanında Cuma namazını müteakip mevlid-i şerif okutulup, yemek hayrı yapılacağı öğrenildi. Etkinliği organize edenlerden Salih Atak, "Cumhur İttifakına gönül vermiş yol arkadaşlarımız ve Halilbeyli sevdalıları için, Cumhurbaşkanımız Erdoğan adına milletin selameti ve bekası için 6 büyükbaş kurbanı adadık ve kestik. Allah kabul etsin. Tüm vatandaşlarımızı cuma günü Halilbeyli'ye bekliyoruz" dedi.