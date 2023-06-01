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Haberler İzmir Başkan Erdoğan için şükür kurbanı kestiler

Başkan Erdoğan için şükür kurbanı kestiler

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesine bağlı Halilbeyli mahallesinde Cumhur İttifakı'na gönül veren vatandaşlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından kendi aralarında topladıkları paralarla şükür kurbanı kesti.

1.6.2023

Gazete

Başkan Erdoğan için şükür kurbanı kestiler

Vatandaşlar kurban kesimi öncesi bir araya gelerek dualar okudu.

VATANDAŞLARA DAVET
CUMHURBAŞKANLIĞI seçimi 2. turunda Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan 553 oy alırken, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 495 oy aldı.

BAŞKAN Erdoğan'ın mahallelerinde seçimde önde olması ve yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle Cumhur İttifakı'na gönül veren mahalle sakinleri, kendi aralarında para toplayarak 6 adet dana satın aldı. Kurbanlar dualarla kesildi. Cuma günü köy meydanında Cuma namazını müteakip mevlid-i şerif okutulup, yemek hayrı yapılacağı öğrenildi. Etkinliği organize edenlerden Salih Atak, "Cumhur İttifakına gönül vermiş yol arkadaşlarımız ve Halilbeyli sevdalıları için, Cumhurbaşkanımız Erdoğan adına milletin selameti ve bekası için 6 büyükbaş kurbanı adadık ve kestik. Allah kabul etsin. Tüm vatandaşlarımızı cuma günü Halilbeyli'ye bekliyoruz" dedi.

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