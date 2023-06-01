CHP’li başkandan muhtara dayak

İZMİR'İN Çiğli ilçesi Uğur Mumcu Parkı'na dün sabahın erken saatlerinde gelen belediye görevlileri oyun parkını söküp, bazı ağaçları da kesmek istedi. Parkın yakınındaki kahvehanede oturan vatandaşlar da belediye görevlilerine tepki göstererek, Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Hıdır Işık'tan yardım istedi. Işık da, Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'i telefonla arayarak vatandaşların durumdan rahatsız olduğunu, işlemin şimdilik durdurulmasını istedi.

YERE DÜŞÜNCE TEKME ATTI

İDDİAYA göre Koçer kendisine arayan Işık'a hakaretler yağdırıp telefonu kapattı. Bir süre sonra muhtar Işık'ı tekrar arayan vatandaşlar, Rıza Koçer'in parkta olduğunu haber verip, gelmesini istedi.

IŞIK, parkta korumaları ile birlikte bekleyen Koçer'in yanına gelip konuşmaya çalışırken, bu sırada duruma çevredeki vatandaşlardan biri, 'Ağaçların kesilmesini istemiyoruz' diyerek tepkisini dile getirdi.

Vatandaşa, 'Sen kimsin ki kestirmeyeceksin' diyen Koçer, yanında bulunan ve koruması olduğu öne sürülen kişilere 'Alın bunu' diye talimat verdi. Işık da tartışmanın büyümesini engellemek isterken, iddiaya göre Koçer muhtar Işık'ın burnuna yumruk attı. DENGESİNİ kaybedip yere düşen ve burnundan kan gelen Işık'ı tekmeleyen Koçer, 'Sen kimsin' diyerek hakaretlerini sürdürdü. Araya giren işçiler tarafından kurtarılan Işık, polis merkezine gidip, Ali Rıza Koçer hakkında şikayetçi oldu. Daha sonra muhtarlığın önünde açıklama yapan Işık'a mahalle sakinleri de destek verdi.

METİN BURMALI