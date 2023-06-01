İhmal ve beceriksizlik!

İZMİR ve Aydın'da hizmet noktasında iflas eden Büyükşehir belediyelerinin becerisizliğinin cezasını vatandaş çekti. Birçok ilçenin altyapısının yetersiz olduğu iki kentte de asfaltlanmayan yollar yağmurla birlikte çamurla kaplandı.

- NAZİLLİ'DE Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan ana arterlerdeki caddeler göle dönerken ev ve işyerlerine su doldu. Sultanhisar ilçesinde ise vatandaşlar adeta çamur deryasında yüzdü. Vatandaşlar, bir yandan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken diğer taraftan da CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ilgisizliğinden şikayet etti.

OKULU BIRAKTILAR

- İZMİR'DE de dün yağan yağmur nedeniyle Çiğli ilçesi sular altında kaldı. Ev ve işyerlerini su basan vatandaşlar belediyeye isyan etti.

- İZMİR'DE tek sorun altyapı yetersizliği değil. Birçok ilçe ve köy toplu ulaşım konusunda sıkıntı çekiyor. Ulaşım probleminin en yoğun hissedildiği yerlerden biri de Seferihisar. Seferihisar'ın köylerine toplu ulaşım nerdeyse imkansız. Bu köylerin başında Çamtepe, Gödence, Gölcük, Beyler, Kavakdere geliyor. Daha önce Seferihisar'ın Çamtepe köyünde ulaşım probleminden dolayı bazı öğrencilerin okulu bıraktığı da ifade ediliyor.

'ESHOT YA DA DOLMUŞ'

- KENDİ imkanlarıyla bir şekilde yetkililere ulaştıklarını ancak olumlu dönüş alamadıklarını söyleyen Çamtepe Köyü Muhtarı Murat Karaman, "Köy halkı olarak ESHOT ya da dolmuşun bu güzergahtan geçmesini istiyoruz" dedi.

MURAT ŞENBAKLAVACI