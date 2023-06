İzmirlinin derdi: Sel, çamur, kötü koku, Tunç Soyer’in derdi: Gezi terörü!

İzmir'in Çiğli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerleri suyla doldu. Sürücüler de caddelerde biriken su nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak uyarısının ardından İzmir'de, öğleden sonra yağmur etkili oldu. Bazı noktalarda rögarlar taştı. Çiğli ilçesinde bazı sokak ve caddeler suyla kaplandı, sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Köyiçi Mahallesi'nde ev ve iş yerini su basarken, çok sayıda araç, caddelerde biriken suya gömüldü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Bölge halkı, su basan ev ve iş yerlerinde, kendi imkanlarıyla suları tahliye etti. Belediye ekipleri, yağışın ardından teyakkuza geçti. Her yağmur sonrası aynı manzarayla karşılaştıklarını belirten kişiler, altyapı sorunlarının çözülmesini istedi.

İZMİRLİNİN DERDİ: SEL, ÇAMUR, KÖTÜ KOKU, TUNÇ SOYER'İN DERDİ: GEZİ TERÖRÜ

Kanalizasyon kokularının sardığı ve müsilaj sorunlarıyla da boğuşan kentin Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal medya hesabından 'Gezi Terörü'nü över nitelikli paylaşımı ise tepki çekti. Soyer, "Yeşilin, özgürlüğün, adaletin sesi Gezi 10 yaşında." ifadelerini kullandı.

İzmir'de yaşayan bazı kullanıcılar ise Soyer'e şu sözlerle tepki gösterdi:

*Allah aşkına şu sokakları ilaçlatın sokaklar pislik içinde yolda yürürken bile yüzümüze sivrisinek yapışıyor

*Sen daha körfezin denizini yaşatamıyorsun…

*Reklam yapacağına İzmir'in yollarını düzelt

Vatandaşın isyanı yükselirken, Soyer'in yaklaşımı ise CHP'nin vatandaşa hizmet anlayışını gözler önüne serdi.

'MAĞDUR OLUYORUZ'

Sakine Özyurt (55), "Evlerimize ve iş yerlerimize sular girdi. Rögarlar yetersiz. Doluyor. Taştan sular hep evlerimize, dükkanlarımıza giriyor. Her sene böyle mağdur oluyoruz. Lütfen buna bir çare bulunsun" dedi.

Esnaf Erdem Balyacı (42) ise "Rögarlar taştı. Sel suyu etkili oldu. Evlere ve iş yerlerine sular girdi. Felaket yaşadık" derken; Nurullah Altun (45) da "Her sene aynı. Rögarlar hep tıkanıyor. Önceden bir çalışma yaptılar ama yine çare bulamadılar. Dükkanımızı ev su basıyor. Sürekli tadilat yapıyoruz bıktık. Buna bir çare bulmaları lazım. Biz kendi imkanlarımızla onarıyoruz" diye konuştu. Esnaf Özgür Kaplan (45) ise "Yine dükkanımıza su bastı. Rögarlar taştı. Zarar büyük" dedi.

İşyerini su basan esnaflardan Ulaş Bingöl, Çiğli Belediyesine tepki göstererek, "Burada altyapı eksikliği ve belediyenin sorumsuzluğu var. Araçlar da hızlı gidince su iyice taşıyor ve biz mağdur oluyoruz. Yarın bu parkeler şişecek ve bize masraf çıkacak" dedi.

Yağmurun sadece 10 dakika yağdığını ve işyerini su bastığını söyleyen Saffet Akan ise "Burada belediyenin suçu var. Burayı kapatsalar bu sıkıntıyı yaşamayacaktık. Mazgal da yok zaten koskoca Çiğli'de. Burası Çiğli, burada kimse önlem almaz" diye konuştu.

"BELEDİYE BURADAKİ IZGARAYI KAPATTI"

Her sene aynı sorunla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen esnaflardan Yüksel Beytaş da "Belediye buradaki ızgarayı kapattı. Her yerden gelen su buraya doluyor. Eczacı komşumla birlikte her sene dükkanlardan su atıyoruz. Belediye görevlileri temizlik yaptı ama bu yeterli değil. Tek ızgara olduğu için kaldırmıyor" dedi.

GEZİ'NİN EKONOMİYE MALİYETİ 200 MİLYAR DOLARI BULDU

Faizlerin yüzde 4.6 ile tarihin en düşük seviyesine indiği, yaklaşık 100 milyar dolar büyüklüğündeki altyapı ihalelerine talebin yağdığı, borsanın 93 bini geçtiği, Türkiye'nin kredi notunun yatırım yapılabilir seviyede bulunduğu Mayıs 2013'te, Gezi ile başlayıp 17-25 Aralık kumpası ile devam eden sadırılar, ekonomiye 200 milyar doların üzerinde maliyete neden oldu. Gezi olaylarıyla 2013'ün haziran ayında piyasalar uzun süren negatif bir döneme girmiş, TL varlıklar satış baskısı altında kalmıştı. Sadece Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri bile Gezi olayları ile başlayan ve 3 ay etkisini sürdüren dönemde 164 milyar lira gerilemişti. Gezi olayları ile oluşan kargaşanın piyasalarda ölçülebilen hasarın yanı sıra kırılıp dökülen, yakılan araç ve mal ile gerek yatırımcı gerekse tüketiciler üzerinde yarattığı psikolojik etki, parasal değeri ölçülmesi neredeyse imkânsız olan bir faturaya neden olmuştu. Gezi olayları sonrasındaki 1 aylık dönemde yabancı yatırımcılar 8 milyar dolarlık çıkış yapmıştı.