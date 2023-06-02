İzmir’de metro ve tramvayda grev kapıya dayandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro AŞ'deki çalışanları ilgilendiren 10'uncu dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. İşçiler adına masada oturan Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi ile işvereni temsilen masada oturan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasındaki görüşmelerin arabulucu sürecinde de sözleşme imzalanamadı.

SENDİKA TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Taraflar arasındaki son görüşmede de anlaşma sağlanamadı. İşverenin teklifini sendika cephesinde kabul görmedi. Görüşme sonrası işçilere açıklama yapan Demiryol İş Sendikası İzmir Şube Başkan Hamdullah Giral "Anlaşamadığımız maddeler üzerinde teklifler sundular. Ücretlere de teklif getirdiler. Ciddiye almadığımız için sizlere açıklamıyorum" dedi.





UYUŞMAZLIK TUTANAĞI İMZALANDI

Taraflar arasında uyuşmazlık tutanağı imzalanırken arabulucu süreci de sona erdi. Sendikanın önümüzdeki günlerde son 60 günlük grev sürecini başlatması bekleniyor. Eğer bu süreçte de anlaşma sağlanamazsa metro ve tramvay çalışanları iş bırakacak. Durum böyle olunca İzmir'in toplu ulaşımda can damarını oluşturan metro ve tramvay seferleri duracak.



23 MADDE MASADA

625 büyükşehir işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 77 maddenin 54'ünde anlaşma sağlanırken ekonomik maddeleri içeren 23 madde ise hala masada duruyor. İşveren tarafı ilk teklifini arabulucu görüşmesinin son oturumunda verdi. Geçtiğimiz haftalarda sakal bırakma ve sivil kıyafet eylemine başlatan sendikanın yeni eylem kararları alması bekleniyor.

ANA TALEP EŞİTLİK

Sendika kök ücretlerde istediği artışın yanı sıra sonraki altı aylarda enflasyon artı yüzde 5 refah payı oranında zam, ikramiyelerin 112 günden 125 güne çıkarılması, gıda yardımı, gece çalışma ücretinin artırılması, vardiya pirimi, fazla çalışma ücreti, iş riskleri primlerinin ve diğer sosyal hakların belediye şirketleri ile aynı seviyeye çekilmesi isteniyor. Sözleşmede ilk defa raylı sistem ikramiyesi, kıyafet yardımı, bayram harçlığı, taşınma yardımı, yeraltı tazminatı gibi taleplerde yer aldı.