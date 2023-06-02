Muhtara atılan dayağı vatandaş affetmedi

CHP'li Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in, Çiğli Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Hıdır Işık'a yumruk atıp, yere düştüğünde de tekmelemesinin ardından İzmirli muhtarlar ve mahalle sakinleri istifa sloganları attı. Olay, önceki gün sabah saatlerinde Çiğli ilçesindeki Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarlığı'ndaki Uğur Mumcu Parkı'nda meydana geldi.

Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer, iddiaya göre belediye ekipleri ile birlikte yenilenmesi planlanan parka giderek, ağaçların kesilmesi ve çocuk oyun parkının kaldırılması talimatını verdi. Park yakınındaki kahvehanede oturan vatandaşlar duruma tepki gösterip, muhtar Işık'a haber verdi. Telefonla bilgi almaya çalışan Işık, daha sonra Başkan Yardımcısı Koçer'in parka geldiğini haber alıp, bulunduğu yere gitti. Işık parktayken bir vatandaş 'Ağaçların kesilmesini istemiyoruz' diyerek tepki gösterdi.

KAVGAYI ENGELLEMEK İSTEDİ

Vatandaşa 'Sen kimsin ki kestirmeyeceksin' diyen Koçer, yanında bulunan ve koruması olduğu öne sürülen kişilere 'Alın bunu' diye talimat verdi. Işık da tartışmanın büyümesini engellemek isterken, iddiaya göre Koçer muhtar Işık'ın burnuna yumruk attı. Ardından yere düşen ve burnundan kan gelen Işık'ı tekmeleyen Koçer, 'Sen kimsin' diyerek hakaretlerini sürdürdü. Araya giren işçiler tarafından kurtarılan Işık, Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 'Ali Rıza Koçer beni darp edip hakaretlerde bulundu' şikayetçi oldu.

'PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Yaşananlar Çiğli'de büyük tepkiye yol açarken, İzmirli muhtarlar Işık'a destek olmak için görev yaptığı Uğur Mumcu Mahalle Muhtarlığı binası önünde toplanıp olayı protesto etti. İzmirli muhtarları temsilen ilk açıklamayı yapan Sedat Erşahin, Işık'a yapılan saldırının İzmir'deki tüm muhtarlara yapıldığını vurguladı.

Erşahin, "Muhtarımız kendi şahsi menfaati için değil, burada sadece kendi mahallesinde oluşan sıkıntıya göğüs germiştir. Ama ne yazık ki belediye başkan yardımcısı kendisine çirkin bir saldırı yapmıştır. Bugün muhtarımıza bu çirkin saldırıyı yaptıysa kusura bakma sen Çiğli'ye değil, hiçbir mahalleye hizmet edemeyecek bir başkan yardımcısısın. Bugün 1293 muhtar burada. Bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

DESTEK İÇİN TOPLANDILAR

ERŞAHİN'İN konuşmalarının ardından Işık'a destek olmak için muhtarlarla birlikte toplanan vatandaşlar, "Koçer istifa', "Şiddete hayır', 'Muhtarımıza kalkan eller kırılsın" sloganları atarak, Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in halen görevden alınmamasının Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün ayıbı olduğunu savundu.

DUYARLILIK TEŞEKKÜRÜ

Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı ve Çiğli Muhtarlar Gücü Dernek Başkanı Hıdır Işık da kendisine destek olanlara teşekkür ederek, "Hukuki yolda ne gerekiyorsa o adımı atacağız" dedi.

MUHTAR KONUŞMA SIRASINDA FENALAŞTI

MUHTAR Işık aniden tansiyonunun düşerek fenalaşmasından sonra konuşmasını yarıda kesti. Muhtarlık binası içerisindeki sedyeye yatırılan Işık'a daha sonra olay yerine ambulans ile gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Işık'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'SEN BİZİ KANDIRAMAZSIN'

KOÇER'İN olaydan sonra 'Ben vurmadım, kendi düştü' şeklindeki açıklamasının da gerçekçi olmadığını öne süren Erşahin, "Sen bizi kandıramazsın. Biz gördüğümüzü gördük, duyacağımızı duyduk. CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu konuyla ilgili 2 kişi görevlendirdiğini ve gerekeni yapacağını söyledi. Eğer sen gerekeni yapmazsan, biz gerekeni yapacağız" diye konuştu.

ALİ RIZA KOÇER OLAYI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

KOÇER'İN polisteki ifadesinde Hıdır Işık'ın yere ne şekilde düştüğünü görmediğini, olay anını hatırlamadığını, 4-5 kişinin üzerine yürüyüp, küfür ettiğini ve korumalarının araya girdiğini söylediği öğrenildi.