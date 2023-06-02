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Haberler İzmir Tüneldeki TIR yangınının sebebi belli oldu

Tüneldeki TIR yangınının sebebi belli oldu

2.6.2023

Gazete

Tüneldeki TIR yangınının sebebi belli oldu
İZMİR Bayraklı Tüneli'nde, 3 gün önce seyir halindeki TIR'da çıkan, 31 kişinin dumandan etkilendiği yangının, elektrik aksamından kaynaklandığı belirlendi. Bornova'dan Karşıyaka yönüne giden, A.Ö.'nün kullandığı TIR'da yangın çıktı. Alevler, TIR'ın dorsesini sardı, tünelin içi dumanla doldu. Ekipler, tüneli çift yönlü trafiğe kapattı. Tünelde araçlarında mahsur kalanlar, tahliye edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürüldü. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma personelinin de aralarında bulunduğu 31 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yangınla ilgili incelemeler tamamlandı. Yangının, TIR'ın elektrik aksamından çıktığı belirlendi.
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