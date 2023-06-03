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İzmir göleti

Yıllardır CHP tarafından yönetilen İzmir, dün olmayan altyapısı ile bir kez daha yüzleşti. Öğle saatlerinde etkisini gösteren yağmur, Kemeraltı Çarşısı ile kentin birçok noktasını sular altında bıraktı. İzmirliler çaresizlikten ne yapacağını şaşırdı.

ERCAN AKGÜN

3.6.2023

Gazete

İzmir göleti
İŞİ DALGAYA VURDULAR
İzmir'de dün öğlen saatlerinde başlayan şiddetli yağış, Türkiye'nin üçüncü büyük kentinde yine bilindik görüntüler oluşturdu. Neredeyse her yağmur sonrası altyapı eksikliğinden göle dönen cadde ve sokaklarda mahsur kalan vatandaşlar ise çareyi artık bu çağdışı manzaralarla dalga geçmekte buldu.



SOKAĞI BOTLA GEÇTİ
Sağanak yağış trafikte aksamalara, bazı işyerlerinde ise su baskınlarına neden oldu. Bornova Çamdibi'nde esnaflık yapan Serdar Aşın, sokağı geçmek için çareyi bota binmekte buldu. Hep aynı sıkıntıyı yaşadığı için botu dükkanda tuttuğunu söyleyen Aşın, sorunları görmeyen yetkililere tepki gösterdi.

ERCAN AKGÜN/ GÜLDEN METİN
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