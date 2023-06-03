İzmir göleti

İzmir'de dün öğlen saatlerinde başlayan şiddetli yağış, Türkiye'nin üçüncü büyük kentinde yine bilindik görüntüler oluşturdu. Neredeyse her yağmur sonrası altyapı eksikliğinden göle dönen cadde ve sokaklarda mahsur kalan vatandaşlar ise çareyi artık bu çağdışı manzaralarla dalga geçmekte buldu.Sağanak yağış trafikte aksamalara, bazı işyerlerinde ise su baskınlarına neden oldu. Bornova Çamdibi'nde esnaflık yapan Serdar Aşın, sokağı geçmek için çareyi bota binmekte buldu. Hep aynı sıkıntıyı yaşadığı için botu dükkanda tuttuğunu söyleyen Aşın, sorunları görmeyen yetkililere tepki gösterdi.