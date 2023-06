Özel Sağlık Hastanesi’nin Üroloji Merkezi hedefi

Özel Sağlık Hastanesi'nin 3 yılı geride bıraktığını belirten Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, Üroloji denince akla ilk gelen marka olma hedefiyle önemli yatırımlara imza attıklarını söyledi. Özel Sağlık Hastanesi bünyesinde bir Üroloji Merkezi kurmak için düğmeye bastıklarını dile getiren Op. Dr. Kenan Kalı, "Bizim için en önemli birimlerden birisi ürolojidir. Bu hastane Türkiyede üro teknoloji konusunda büyük yatırımlar yaptı. Robotik Cerrahiyi etkin kullanan merkezlerden birisi olarak Dünyada da sayılı hastaneler arasında yer alıyoruz. Daha özerk ve farklı işlemlerin olduğu, her konuda görev dağılımlarının yapıldığı bir merkez olacağız.Koordinasyonunu ise Robotik Cerrahi Direktörümüz Prof. Dr. Burak Turna üstlenecek. Bir kişiyle çıktığımız yolda artık 8 kişiye ulaştık. Kadromuz her geçen gün büyüdü, hasta sayımız da arttı. Bu nedenle burayı artık Özel Sağlık Hastanesi içindeki bir üroloji bölümünden, tamamen ürolojinin bağımsız olduğu bir kliniğe çevirme kararı aldık. Bu konuda hekim arkadaşlarımızla stratejik bir yol haritası çizdik" diye konuştu.Üroloji konusunda tüm Dünyadan hasta getireceklerini ve sağlık turizmi anlamında İzmir'e önemli bir katma değer sağlayacaklarını ifade eden Kalı sözlerine şöyle devam etti: "İlk açılış felsefemizde de olduğu gibi sadece İzmir ve Ege'de değil Dünya'da da üroloji konusunda saygın bir hastane olma arzusundayız. Hem İzmirden, hem de Türkiye ve Dünya'dan hastalarımızı sağlıklarına kavuşturuyoruz. Başta İngiltere olmak üzere tüm Avrupa'dan hasta getiriyoruz. Bu konudaki bilgi ve tecrübemizi ürolojiye aktarma konusunda önemli bir başlangıç yapıyoruz. Tanıtım anlamında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz; ozelsaglikurolojimerkezi. com web sitemizi de kurduk. Bundan sonraki süreçte hem İzmir'e hem de ülkemize sağlık turizmi anlamında da önemli katkılar yapmak istiyoruz."Toplamda 100 milyon dolarlık bir yatırımla yaşama geçirdikleri hastane hakkında bilgi veren Kenan Kalı, "Hayalimizde İzmir'in kalbinde bir teknoloji ve sağlık üssü kurmak vardı. Çok şükür bunu da tüm ekibimle birlikte gerçekleştirdik. Burada teknolojik donanım ve hekim deneyimi açısından A plus bir hizmet sunuyoruz. 170 yatak kapasiteli hastanemizde 8 ameliyathane bulunuyor. İzmir, Ege ve yabancı ülkelerdeki hastaları hastanemizde tedavi ediyoruz. Bu anlamda sağlık turizmi konusunda da kente önemli bir katkı yapmış oluyoruz. İzmir sağlık turizmi için önemli bir potansiyel barındırıyor. Sağlık turizmi konusunda da kente örnek olmak istiyoruz. Bunun için odalarımıza da ayrı bir önem verdik. Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tüm konforunu düşündük. VİP odalarımızın yanı sıra 6 odalı Double King Suitimiz de bulunuyor. Özel vale ve otopark hizmetimiz ile hasta ve yakınlarını olabildiğince rahat ettiriyor, bu anlamda bir otel hizmeti mantığıyla çalışıyoruz" dedi.Özel Sağlık Hastanesi Robotik Cerrahi Direktörü Prof. Dr. Burak Turna, tüm dünyada gelişmiş ülkelerle birlikte ülkemizde de uygulanan Robotik cerrahinin hem hastalara hem de hekime birçok avantaj sağladığını söyledi. Robotik cerrahinin incelikli ve ameliyat başarısını olumlu etkileyen bir tedavi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Turna, bu konudaki deneyimi bin vakanın üstünde olan bir ekiple birlikte toplum sağlığı için çalıştıklarını dile getirdi. Robotik cerrahinin avantajları hakkında bilgi veren Turna, "Robotik cerrahi, küçük kesilerden girilerek bazı ameliyatların gerçekleştirilmesidir. El bileğini model almış kollar yardımıyla yüksek çözünürlüklü üç boyutlu görüntülerin eşliğinde cerrahi müdahale yapılmaktadır" dedi.