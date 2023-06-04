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Haberler İzmir Kuşadası’nda depreme dayanıksız binalar yıkılıyor

Kuşadası’nda depreme dayanıksız binalar yıkılıyor

İBRAHİM UZUN

4.6.2023

Gazete

Kuşadası’nda depreme dayanıksız binalar yıkılıyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, kenti muhtemel afetlere hazırlamak amacıyla çalışmalarını hızlandıran Kuşadası Belediyesi bünyesinde kurulan Yıkım İşleri Müdürlüğü faaliyetlerini sürdürüyor.

SORUNSUZ TAMAMLANDI
RİSKLİ, hasarlı, depreme dayanıksız ve imara aykırı olduğu tespit edilen binaların yıkım işlemlerinin sistematik ve organize bir biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla faaliyet yürüten Yıkım İşleri Müdürlüğü'nün son adresi Alacamescit Mahallesi oldu. Zafer Sokak 106 numarada yer alan ve yıkılma tehlikesi bulunduğu tespit edilen 3 katlı bir bina, Kuşadası Belediyesi Yıkım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrollü bir biçimde yıkıldı. Yıkım, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli uyarıların yapılmasının ve önlemlerin alınmasının ardından uzman personelin denetiminde sorunsuz bir biçimde tamamlandı. Yıkım İşleri Müdürlüğünün, Kuşadası genelinde bulunan hasarlı ve risk teşkil eden yapıların tespiti ve yıkımına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdüreceği belirtildi.

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