İzmir’de fırıncılar, Temmuz ayında ekmeğe zam yapacak

İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, İstanbul ve bazı kentlerde ekmeğe zam yapıldığı haberleri üzerine "Gündemimizde bir zam talebimiz yok. Unda yeni fiyatı ve yeni asgari ücreti gördükten sonra oturup konuşacağız. Yeni fiyatı Temmuzda belirleyeceğiz" dedi. 210 gram ekmeği 5 liradan tüketen İzmirlilere seslenen Sırtı, "Haziranda zam istemeyi düşünmüyoruz. Sözünü ettiğim iki önemli gider kalemimizin rakamları belli olduğunda zam talebimiz olacak. O zaman bir maliyet hesabı çıkaracağız" diyerek zam için Temmuz ayını işaret etti.

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