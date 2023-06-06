İzmir’de hayaller ve gerçekler

Haziran Dünya Çevre Günü'nde İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte polis ve Sahil Güvenlik ekipleri körfezden atıkları çıkararak temizlik yaptı.

Burada açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Denizlerin oksijen üretimindeki önemini; alglerin, ormanların çok çok üstünde bir işe yaradığını yeni yeni idrak ediyoruz. Biraz evvel denize baktık ve maalesef İzmirliler olarak biz de denizimizi çok temiz tutamamışız. Yani arkadaşlar temizlemiş olmasına rağmen hala körfezimiz kirli. Bugünleri vesile kılarak, bizden sonraki kuşakları ve dahi bizleri, bu konuda şuurlandırmak ve farkındalığımızı artırmak için bu tür faaliyetlerin, etkinliklerin faydası olacağını değerlendiriyorum. İnşallah çevremizi, bütün florayı, faunayı, börtüyü, böceği, kuşu bir emanet olarak biz de terakki ederiz ve onları gözümüz gibi koruruz. Dünyayı daha yaşanılası bir hale getirip, gelecek kuşaklara teslim ederiz" dedi.

SOYER'DEN HABER BÜLTENİ

Vali Köşger bu açıklamayı yaparken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, yaptığı haber bülteni servisiyle yine hayalleri gündeme getirdi. Göreve geldiğinde 3 yıl sonunda Körfez'de yüzeceğini iddia eden Soyer, bu sözünü tutmazken yine, "Önümüzdeki süreçte Körfez'de yüzme heyecanını hep birlikte yaşayacağız" vaadinde bulundu.

Körfez'de yüzme sözünü tutmayan Soyer, geçmişte sadece Körfez dışında bir bölgede yer alan Güzelbahçe'de denize özel kıyafetle dalmıştı ancak yüzme sözünü tutamamıştı. Dün Vali Köşger ve Soyer'in açıklamaları, "Hayaller: Yüzülecek körfez... Gerçekler: Pislik içinde kokan körfez" şeklinde yorumların yapılmasına neden oldu.

BU DA SOYER'İN HAYALİ...

Vali Köşger bu açıklamayı yaptığı sırada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sarf ettiği sözleri ise şaşırttı. 3 yıldır Körfez'de yüzme hayali kuran Soyer "Önümüzdeki süreçte Körfez'de yüzme heyecanını hep birlikte yaşayacağız" dedi

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde İzmir Körfezi'nin geleceği için tarihi projeleri hayata geçiren İZSU Genel Müdürlüğü'nün Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer'e eşi Neptün Soyer'in yanı sıra İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İzdoğa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken ve İZSU bürokratları eşlik etti.

İNCELEMEDE BULUNDU

GÖREVE geldiğinde Körfez'de 3 yıl sonunda yüzeceğini açıklayan ancak bu sözünü tutamayan Soyer, yine yüzme hayalini dile

getirdi ve "Diliyorum önümüzdeki süreçte Körfez'de yüzme heyecanını hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

'DEV ADIMLAR ATILDI'

BAŞKAN Soyer, ziyaret kapsamında Çiğli Atık Su Artma Tesisi'nin deşarj noktasından tekneye binerek İZSU tarafından körfezde sığlaşma kaynaklı koku sorununun önüne geçilmesini sağlayacak dip tarama çalışması ve Çilazmak Dalyanı Restorasyon Projesi hakkında bilgi aldı. İnceleme sonrası çalışmalar hakkında konuşan Başkan Soyer, "Bugün Dünya Çevre Günü münasebetiyle şunu söyleyebilirim ki, Körfez'i yüzülebilir hale getirebilmek için dev adımlar atılmış durumda. Sessiz sedasız atılan bu adımlarla çok önemli yol alındı. Önümüzdeki yıllarda kalıcı çözümlerin devam etmesiyle, ilerlemesiyle çok daha kıymetli sonuçlar alınacak. Niyetimiz gelecek nesillere pırıl pırıl bir Körfez bırakmak. Bugünden bunun müjdesini verebiliriz. Bu yaz kokuyu da daha az duyacağız. Çiğli Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin de çok daha iyileştiğini göreceğiz. Diliyorum önümüzdeki günlerde de Körfez'de yüzme heyecanını hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.