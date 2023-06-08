Okullarda din görevlilerinin yer alması CHP’lilere battı!

İZMİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir İl Müftülüğü arasından gerçekleşen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesiyle İzmir'de 842 ilkokul, ortaokul ve liseye imam, müezzin, vaiz kuran kursu öğreticisi görevlendirildi. Başlatılan uygulama ise nedense CHP'lileri rahatsız etti. CHP'liler ilkokul, ortaokul ve liselere, 'manevi danışman' olarak atanan din görevlileriyle ilgili uygulamanın kaldırılmasını istedi. CHP İzmir İl Başkanlığı, yapılan görevlendirmeyi protesto etmek için Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, yapılan görevlendirmelerin çağdaş ve modern eğitime hiçbir katkısı olmayacağını da öne sürdü. CHP'li grup uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

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