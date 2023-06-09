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Haberler İzmir AK Partili Saygılı'dan İzmir'de her yağmur sonrası oluşan manzaraya tepki: Belediye İzmir'i terk etti

AK Partili Saygılı'dan İzmir'de her yağmur sonrası oluşan manzaraya tepki: Belediye İzmir'i terk etti

Dün akşam saatlerinde İzmir'de sağanak yağış başladı. Her yağış sonrası yaşanan manzaralar yine ortaya çıktı. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış sonrası sosyal medyaya yansıyan sel baskını videolarını paylaşarak bu duruma tepki gösteren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı "Büyükşehir Belediyesi İzmir’i terk etti diye boşuna demiyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİASİR.COM.TR

09.06.2023, 13:13 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023, 13:14

AK Partili Saygılı’dan İzmir’de her yağmur sonrası oluşan manzaraya tepki: Belediye İzmir’i terk etti

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Saygılı, akşam saatlerinde İzmir'de etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan sel ve taşkın görüntülerini paylaşarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yüklendi.

Saygılı'nın açıklamalarının tamamı şekilde:

Büyükşehir Belediyesi İzmir'i terk etti diye boşuna demiyoruz… Bu saat oldu onca yerden sel baskını haberleri geliyor, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanından tek satır açıklama yok. Basiretsiz ve beceriksiz yönetim anlayışıyla güzel İzmir'imizin, Ege'nin incisi unvanını kaybetmesine yol açan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanını, sözünü verdiği arka sıralarda oturmak yerine tercih ettiği şatosundan çıkıp asli görevi olan şehrin sorunlarıyla ilgilenmeye davet ediyorum. Ellerindeki imkanlarla daha yaşanılabilir bir kent inşa edebilecekken, hemşerilerimizi yaşadıklarına pişman eder hale getirdiler. Sokaklar, caddeler, evler, işyerleri iki damla yağmurda sel suları altında kalıyor. 50 metrelik asfalt çalışmasını bile sosyal medyasından paylaşan Belediye Başkanı ortada yok. Bürokratları ortada yok. Ekipleri ortada yok. Vatandaş ya botla evine gidiyor ya da kovayla işyerine, evine dolan sel sularını boşaltıyor. İzmirli artık sizin beceriksizliklerinizden bıktı… İzmirli yağmur yağınca ölü taklidi, güneş açınca bisiklet turu yapan Belediye Başkanı istemiyor… İzmirli artık İzmir'e, İzmirli'ye değer veren, hizmet üreten Belediye Başkanı istiyor…

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