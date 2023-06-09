CHP’li belediyelerin iş bilmezliği çileden çıkarıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çiğli'de 2.5 yıldır bitiremediği tramvay projesi yüzünden esnaf iş yapamaz hale geldi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yolların bozuk olduğunu söyleyen vatandaşlara "Sorumluluk Büyükşehir'de" cevabını verdi

ÇİGLİ'DE BİTMEYEN TRAMVAY...

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında temellerini attığı Çiğli Tramvay Projesi'nin 2,5 yılı aşkın süredir bitmemesi Çiğli'deki esnafı perişan etti. Çiğli'deki tramvay projesinin, 2005 yılında temeli atılan ancak onlarca yıl sonra biten İzmir metro projesi gibi olmasından çok korktuklarını belirten esnaf, "Projenin İstasyonaltı Mahallesi ayağındaki çalışmalar 16-17 aydır tamamlanamadı. Hafriyatın kaldırılması bile 8 ay sürdü. Tramvay güzergahının beton blokla araç trafiğine kapatıldığından beri esnaf iş yapamaz durumda. Her gün kan ağlıyoruz" dedi

BODRUM'DA BOZUK YOLLAR

MUĞLA'NIN dünyaca ünlü turizm merkezi Bodrum'da vatandaşlar bozuk ve bakımsız yollara isyan etti. CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise vatandaşların şikayetleri üzerine yaptığı açıklamada suçu CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne attı. "Bu yollar, Bodrum Belediyesi değil, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı kontrolünde" diye açıklama yaptı.

Bodrum Belediyesi olarak hiçbir yetkilerinin olmadığı, söz konusu projelerdeki gecikmelerden dolayı Bodrum Belediyesi ve başkanının sorumlu tutulmasının, bilgi veya vicdan eksikliği kaynaklı olduğunu vurgulayan Başkan Aras'a vatandaşlar tepki gösterdi.