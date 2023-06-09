Tahtalı Barajı’na bereket! Mayıs yağmurları 2 milyon 750 bin metreküp su getirdi

Kurak kış mevsimlerinden birinin yaşandığı İzmir'de, kentin önemli miktarda su ihtiyacını karşılayan ve aktif doluluk oranı yüzde 40 olan Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesini, bahar yağmurları olumlu etkiledi. Mayıs ayı yağmurları Tahtalı Barajı'na 2 milyon 750 bin metreküp su geldi.

İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan, bu miktarın yaklaşık 15 günlük suya tekabül ettiğini, su seviyelerindeki tablonun kötü olmadığını ancak idari bazı tedbirlerin alındığını belirtti. Alpsoykan, "Bahar yağmurlarının önemi bitki ve toprak için yararı yadsınamaz. Biz idare olarak özellikle su dağıtım planlamasını yeniden revize ederek suyun bir miktarını Gördes Barajı'ndan almaya başladık. Yeraltı sularımızın da kullanım oranını arttırdık. Bu sayede Tahtalı Barajı'nda sağlıklı bir planlamayla ekim ayındaki yağışları da hesaba katarsak, kötü bir tablo yok. Biz yine de idare olarak elimizden gelen her türlü su tasarrufuyla ilgili değerlendirmeleri güncelliyoruz" ifadelerini kullandı.







'SON 23 SENENİN EN KÖTÜ 5'İNCİ YILINI YAŞIYORUZ'

İzmir'deki barajların güncel doluluk oranlarına ilişkin bilgi veren Alpsoykan, "İzmir'in barajlarına genel olarak baktığımızda, Tahtalı Barajı'nda 134 milyon 386 bin metreküp su bulunuyor. Bu da aktif doluluk oranı olarak yüzde 40'a işaret ediyor. Balçova Barajı'nda 4 milyon 453 bin metreküp su bulunuyor ve yüzde 56 doluluk oranına sahip. Çeşme Kutlu Aktaş Barajı'nda 8 milyon 530 bin metreküp suyumuz var. O da yüzde 50.1 doluluk oranını gösteriyor. Gördes Barajı'nda ise 56 milyon metreküp suyumuz bulunmakta. Bu da yüzde 8.6 doluluğa işaret ediyor. Ürkmez Barajı'nda 4 milyon metreküp su var ve bu da yüzde 45 aktif doluluğa işaret ediyor. Tahtalı Barajı'nda hiç yağmur yağmasa dahi 10 ay yetecek kadar su var. İzmir'in en önemli su kaynağı Tahtalı Barajı. Bu yıl son 23 senedeki su doluluk oranı olarak en kötü 5'inci seneyi yaşıyoruz. Geçmiş yıllarda bundan daha kötü dört sene daha var" diye konuştu.