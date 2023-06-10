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Haberler İzmir Mezunlar geleceğe uğurlandı

Mezunlar geleceğe uğurlandı

10.6.2023

Gazete

Mezunlar geleceğe uğurlandı
İzmir Özel Çamlaraltı Koleji, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına veda ederken bu yıl hem Fen Lisesi hem de Anadolu Lisesi öğrencilerini mezun etmenin heyecanını yaşadı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen kep töreninde öğrencilere, aileleri ve öğretmenleri de eşlik ederek mezuniyet mutluluğunu hep birlikte yaşadı. Çamlaraltı Koleji Genel Müdürü Gülçağ Gençer, "Ulu Önder Atatürk'ün hayat ettiği gibi sizlerin de aydınlığın ışığı, uygarlığın umudu, yarınların öncüsü olacağınıza güvenim tam. Bu ilkelerden taviz vermeyeceğinize, hem kendinize hem de ülkemize yararlı yararlı bireyler olacağınıza yürekten inanıyorum" dedi.
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