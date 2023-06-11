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Haberler İzmir Başkan Gürbüz’den dondurmacıya mobbing iddiası

Başkan Gürbüz’den dondurmacıya mobbing iddiası

11.6.2023

Gazete

Başkan Gürbüz’den dondurmacıya mobbing iddiası
İZMİR'DE eşiyle birlikte dondurma imalatı yapan Esengül Liman (38) 3 yıldır Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'den baskı ve sistematik şiddet gördüğü iddiasıyla jandarmaya ifade verdi. İddiaya göre, komşu dükkanların dışarı masa sandalye atarak bu alanı kullanmalarına izin verilirken, Liman ailesinin dükkanının önünü kullanmasına izin verilmedi. Liman işgaliye harcı ödeyerek dükkanının önünü kullanmak istedi ancak bu isteği de reddedildi. Bu süreçte Gürbüz'ün zaman zaman bizzat kendi gelerek bazen de zabıtaları göndererek yıldırma politikasına devam ettiğini söyleyen Liman, "Fatih Gürbüz üzerime yürüyerek, 'Canımı sıkma. Bu dükkanı kapatırım. Sizi de burada yaşatmam' diyerek tehditte bulundu" dedi.
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