Fethiye yolunda korkunç kaza

Burdur Fethiye karayolu Hacılar mevkisinde Fethiye istikametine giden Ferit Kurt idaresindeki otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şerite geçti. Bu sırada karşı şeritten gelen Mehmet Pektaş'ın kullandığı cip kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Pektaş'ın kullandığı otomobil tarlaya savruldu.

İKİ SÜRÜCÜ DE KURTULAMADI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde sürücü Ferit Kurt ile diğer otomobilde bulunan sürücü Mehmet Pektaş, yolcu olarak bulunan Zeynep Şahin, Zekiye Yıldız ve Sultan Bayındır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Azime Bayındır, Abdülkadir Gül, Nidanur Öztürk ve Nurşen Çiftçi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

CENAZELER TOĞRAĞA VERİLDİ

Durumları ağır olan Hatice Yıldız, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne; Azime Bayındır ise Isparta'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Cenazeler savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemeleri sonrasında Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ferit Kurt'un cenazesi, dün gece alınıp, toprağa verilmek üzere memleketi Batman'a götürüldü. Diğer 4 kişinin cenazeleri ise yakınları tarafından sabah saatlerinde Burdur Devlet Hastanesi'nin morgundan alındı. Mehmet Pektaş, Burdur'un Kemer ilçesi Kayı köyünde, Sultan Bayındır ve Zeynep Şahin ise Burdur merkeze bağlı Askeriye köyünde öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi. Zekiye Yıldız da Sultandere mezarlığında toprağa verildi.