Kadın cinayetine ağırlaştırılmış müebbet

İzmir'de çocuklarını görmek için evine gelen astım hastası eski karısını boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa, cezasında herhangi bir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Yalçın Polat (29), maktul Remziye Tüysüz'ün (22) yakınları, kadın derneği temsilcileri ile taraf avukatları katıldı.

SUÇUNU İNKAR ETMEDİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki son mütalaasında daha önce sanığa "ağırlaştırılmış müebbet" hapis verilmesi yönündeki görüşünü tekrarladı. Son sözleri sorulan Yalçın Polat, söyleyecek bir şeyi olmadığını belirterek "Takdir mahkemenindir" dedi.

Avukatların savunmalarının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı, boşandığı eşini "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

Sanığa verilen cezada, maktul Remziye Tüysüz'e karşı daha öncedeki darp ve yaralama davaları nedeniyle herhangi bir indirim uygulanmadı. 14 Nisan 2022'de işlenen cinayetin ardından, Yalçın Polat, 2 kardeşi, babası ve babaannesi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden suçunu itiraf eden Yalçın Polat tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.