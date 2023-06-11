Otogarda yaşlı adama bıçaklı saldırı

İzmir Otogarı'nda uyuşturucu kullandığı iddia edilen şahıs, yaşlı bir adamı kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay bir önceki gün akşam saatlerinde İzmir Otogarı'nda meydana geldi. Ayakta zor durduğu iddia edilen B.Y, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı 74 yaşındaki M.Y'ye saldırdı. Saldırgan yaşlı adamı kalbinden bıçaklamasının ardından kaçtı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanan yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili sosyal medyada şüphelinin Afganistan uyruklu olduğu paylaşımları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Saldırganın Afganistan uyruklu değil, Çorum doğumlu bir Türk vatandaşı olduğu bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.