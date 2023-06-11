Soyer’in Akdeniz timi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den yine çok konuşulacak bir adım geldi. Soyer'in danışmanı yaptığı İstanbullu akademisyen Serhan Ada aracılığıyla belediyenin kuruluşu Akdeniz Akademisi bünyesinde bir "Akademi Kurulu" oluşturdu.

ESKİ LONDRA ELÇİSİ

İzmir'i Akdeniz'de öncü kent yapmak için faaliyet gösterecek Akdeniz Akademisi bünyesindeki bu kurul üyeliklerin 4'ünün ise çeşitli ülkelerden sanatçı ve aktivistler olması dikkat çekti. Kurulda Akademi Başkanı olan Doç. Dr. Serhan Ada'nın yanı sıra Raşit Çavaş, Soyer'in Danışmanı ve İZDOĞA şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken, Thierry Fabre (Fransız), Hanane- Hajj Ali (Lübnan), Sarp Keskiner, Elif Kocabıyık Savasta, Ioanna Kuçuradi, Eyüp Özveren, Zeyno Pekünlü, Catarina Vaz Pinto (Portekiz), Dea Vidovi (Hırvat), Koray Velibeyoğlu ve Türkiye'nin eski Londra Elçisi Ümit Yalçın da yer aldı.

'BAĞIMSIZLIK' MADDESİ

Kanunlar belediyelerde kararların Başkan ve Meclis tarafından alınması gerektiğini hükme bağlarken Akdeniz Akademisi yönetmeliğinde kuruluşun kararlarını 'bağımsız' kurullar aracılığıyla aldığı maddesi tepki topladı.

MASRAFLAR BELEDİYEDEN

Bu arada yönetmelikte, Akademi Kurulu üyelerinin akademi çalışmaları çerçevesindeki seyahat, konaklama ve iaşe giderlerinin müdürlük tarafından karşılanacağı belirtildi. Yönetmelikte bunun yanı sıra Akademi'nin faaliyet alanında yapılan tüm çalışmalar katkıları ölçüsünde değerlendirileceği ve ilgili mevzuat çerçevesinde ücretlendirileceği hükme bağlandı. Ancak, bu "değerlendirme"nin hangi kritere göre yapılacağı ise net olarak belirtilmedi.