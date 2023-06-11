Türkiye’nin ilk uzay yolcularına İzmir’de eğitim

100. yılında gerçekleştirilecek "Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu" kapsamında uzaya gidecek olan ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, Ege Üniversitesi'ne konuk oldu. Gezeravcı ve Atasever, proje kapsamında gerçekleştirecekleri 13 deneyden biri olan "EXTREMOPHYTE" ilgili eğitimleri, Ege Üniversitesi'nde aldılar.

Türkiye'nin ilk uzay yolcularını makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Türkiye'nin milli uzay programı kapsamında, TÜBİTAK Uzay ve Türkiye Uzay Ajansı iş birliğinde uzaya gidecek olan Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'i üniversitemizde ağırladık. Bu tarihi görevde yer alan ülkemizin ilk uzay yolcusu astronotlarımız, Fen Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof. Dr. İsmail Türkan'ın projesi kapsamında gerçekleştirecekleri deneylere ilişkin gerekli eğitimleri üniversitemizde aldılar. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemiz ve aziz milletimiz için bilimin rehberliğinde var gücümüzle çalışarak üretmeyi ve gelişmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.