CHP’li İlkay Erdoğan’a partilisinden istifa daveti

İZMİR Karaburun Belediye Başkanı CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, kendi partisinden olan meclis üyelerini de bezdirdi. Görev süresinde skandallarıyla gündemden düşmeyen İlkay Girgin Erdoğan'ı belediye meclis toplantısında eleştiren CHP meclis üyesi Dr. Alpaslan Bilen, ilçenin uzun yıllardır gerekli gelişimi gösteremediğini vurguladı. İlçedeki eksiklikleri sıralayan Bilen, ilçeyi ve meclis üyelerini bir orkestraya benzetti.

"ÇEKİLİP İSTİFA ETMELİSİNİZ"

ORKESTRADA ustaca enstrüman çalıp, kullanan sanatçıların da bir orkestra şefine ihtiyacı olduğuna değinen Bilen, "Beklenen icraatı ustalıkla yönetecek, notalara uyup, anlayabilen bir orkestra şefi şarttır. Aksi takdirde hangi beste uygulanmaya kalkmışsa ortaya senfoni değil, bir kakofoni çıkar. 4 yıldır yapılan icraat ve uygulamalar bir orkestra şefinin ortaya çıkmadığını gösteriyor. Önergem, Sayın İlkay Girgin Erdoğan'ın derhal Karaburun'un önünden çekilmesi ve istifa etmesidir" diye konuştu.

Başkan Girgin Erdoğan ise Bilen'e bunun bir önerge değil, dilek ve temenni olabileceği cevabını verdi. Karaburun'da uzun yıllar AK Parti İlçe Başkanlığı yapan ancak genel seçimlerde görevinden ayrılan Adem Avcı, "Son zamanlarda görüyoruz ki CHP'nin kendi içerisinde de çok ciddi kaynamalar var. En son meclisde CHP'li İlkay Girgin Erdoğan'ı kendi meclis üyesi istifaya çağırdı. Artık sadece AK Partililer değil, CHP'liler de bu durumdan çok rahatsız olmaya başladılar" diye konuştu.