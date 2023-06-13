Dönüşüm skandalında tüm bloklar incelenecek

İzmir Büyükşehir'in kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımını İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi aracılığıyla Örnekköy'de sürdürdüğü toplu konut projesinin eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle Karşıyaka Belediyesi tarafından mühürlenmesi ve eksik yapılan bölümün yıkılacağının Büyükşehir tarafından açıklanmasının ardından önemli bir gelişme yaşandı.

"VATANDAŞLARIMIZ TEDİRGİN"

Skandalla ilgili kent gündeminde büyük yankı uyandıran haberleri ihbar kabul eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, toplam 964 dairenin inşa edileceği projedeki blokların tamamını tek tek inceleme ve rapor hazırlama kararı aldı. Bakanlığın İzmir İl Müdürlüğü yetkilileri, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Tüm blokları tek tek inceleyip denetleyeceğiz. Bu olay ve çıkan haberlerin ardından orada vatandaşlarımızda bir tedirginlik oluştu. Biz de içinin rahat etmesi için böyle bir inceleme başlatma kararı aldık. Valilikten olur almamızın hemen ardından denetime başlayacağız" dedi.

Bu arada sorumluluğu üstlenmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yüklenicinin yaptığı hatayı tespit ettik" diyerek suçu kooperatife ve müteahhite yüklemeye çalıştı. Ancak yine Yeni Asır'a açıklama yapan kooperatif yönetimi, Büyükşehir'e tepki gösterip yaptıkları imalatın tam ve eksiksiz olduğunu savundu. Kooperatif yönetimi, belediyeye dava açma sinyali de verdi. Projenin üstlendikleri 3. etabının 3 bloktan ve 611 bağımsız bölümden oluştuğunu belirten yönetim, "Projemizde 17 aydır inşaat çalışmaları devam etmektedir. Bu süre içerisinde inşaatları İzmir Büyükşehir Belediyesi kontrolörlerinin zorlayıcı uygulamaları sebebiyle birçok kez durmuş ve inşaat faaliyetleri ağır bir şekilde ilerlemiştir. Yapılmış olan imalatın demir ve betonu projeye uygun tam ve eksiksiz bir şekilde tamamlanmıştır" açıklamasını yaptı.

İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Cihangir Lübiç.

HUKUKSAL SÜREÇ BAŞLADI

Açıklamanın devamında, "İmalat esnasında diğer tüm kalıp ve demir teslimatlarında olduğu gibi kontrolörler tarafından incelenmiş, birkaç noktada belirlenen eksikler giderildikten sonra beton dökme işlemi yapılmıştır. Eksiklerin giderildiğine dair kayıtlar dosyamızdadır. İdarenin talebiyle, Karşıyaka Belediyesi usule uygun olmayan bir şekilde A2 blokta ruhsat mühürlemesi yapmıştır. Kooperatifimize yapılan yazılı tebligatta da ilgili bloğun durdurulması aykırılıkların giderilmesi ve eksiklerin tamamlanması tarabmızdan istenmiş olup, tarafımıza henüz resmi herhangi bir yıkım kararı bildirilmemiştir" ifadeleri kullanıldı. Hukuksal süreci başlattıklarını belirten kooperatif yönetimi, bilimsel raporlarla haklılıklarını ispatlayacaklarını duyurdu.

'PROJE BAŞTAN SONA KONTROL EDİLSİN'

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projemiz ülkemize örnek oluyor. 48.000 m2 inşaatın 300 m2'sinde bir yüklenicinin yaptığı hatayı tespit ettik ve o blokta inşaatı durdurduk. İlgili alan yıkılarak inşaat devam edecek. Görevli ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Skandalı ilk ortaya çıkaran AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise, Soyer'in sözlerine yanıt vererek, "Projeniz (!) ülkemize maalesef kötü örnek oluyor. Yüklenici firma dediğiniz zaten size bağlı şirketiniz İZBETON. Odalar, üniversiteler ve bilim insanları tüm projeyi baştan sona incelesin! Kentsel dönüşümde malzeme çalarak tarihe geçtiniz. Bunu yaparak projenin diğer etaplarını da risk ve tehlike altında bıraktınız. İnsan hayatına mal olabilecek bu fahiş hatanızı bu derece küçümseseniz bile tehlikenin boyutunu başlı başına gösteriyor" diye konuştu.